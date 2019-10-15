الطائف تحتضن المؤتمر العربي الـ6 للروبوت والذكاء الاصطناعي

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - واس

تستضيف محافظة الطائف المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي، خلال الفترة من 20 – 22 من الشهر الحالي الموافق 19 – 21 أكتوبر 2019م ، بإشراف الجمعية العربية للروبوت .

ويقام المؤتمر في ظل ما يشهده العالم من تطور كبير في صناعة الروبوتات، وللحاجة الماسة لتبادل الخبرات العربية والعالمية وضمن أهداف وبرامج الجمعية العربية للروبوت حيث اُعتمد إقامة المؤتمر العربي للروبوت والذكاء الاصطناعي كأحد فعاليات الجمعية العربية للروبوت بشكل سنوي.

وأوضح رئيس المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الاصطناعي الدكتور جار الله الغامدي أن المؤتمر يهدف إلى نشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت في المجتمعات العربية، والعمل على تنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات في مجال الروبوت، ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية، ووتشجيع تبادل الدراسات والبحوث، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية من أجل التعاون وتبادل الخبرات واللقاءات، وتنظيم الدراسات والدورات التدريبية وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة، إضافة إلى التعاون المهني مع المؤسسات العربية ذات العلاقات والاهتمام المشترك في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات الشباب العربي في علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإبراز الجمعية كمؤسسة استشارية متخصصة وتقديمها كبيت خبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وتشجيع المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية على تبني المبادرات وتقديم الخدمات في هذا المجال العلمي.







