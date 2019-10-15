، ولي العهد يجتمع مع رئيس وزراء باكستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - جرى استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدَيْن الشقيقَيْن والتعاون المشترك

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم مع دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وفرص تعزيزه.

كما تم بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، والمدير العام للاستخبارات الفريق فيض حميد، وسفير باكستان لدى السعودية رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.