محمد بن مسعود - الدمام - أحبطت المحاولة وأجبرت الميليشيا على التراجع قتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة. وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها 20 قتيلاً في صفوفها وجرح آخرين. 15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 09:46 PM أحبطت المحاولة وأجبرت الميليشيا على التراجع Advertisements "الشرعية" تقتل 20 حوثيًا خلال تسلل فاشل في الضالع "الشرعية" تقتل 20 حوثيًا خلال تسلل فاشل في الضالع قتل 20 من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، بنيران الجيش الوطني اليمني، شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر موقع "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من عناصر الميليشيا التسلل في اتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة الفاخر بمديرية قعطبة. وأوضح أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد تكبدها 20 قتيلاً في صفوفها وجرح آخرين. الكلمات المفتاحية ، "الشرعية" تقتل 20 حوثيًا خلال تسلل فاشل في الضالع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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