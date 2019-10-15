، رينادر: غياب التسديد حدّ من خطورتنا.. واللاعبون يحتاجون للدعم ،

محمد بن مسعود - الدمام - في حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة فلسطين

أكد الفرنسي أيرفي رينادر المدير الفني للمنتخب السعودي، عقب نهاية مباراة الأخضر مع نظيره الفلسطيني؛ أنهم كانوا يدركون صعوبة المباراة من قبل، وهذا ما ظهر جليًّا أثناء مجرياتها، وقال: "منتخب فلسطين ليس بالمنتخب السهل، وخصوصًا على أرضه".

وتابع: غاب عنّا عامل التسديد على مرمى المنافس بشكل كاف؛ مما حدّ من خطورتنا في المباراة على منتخب فلسطين، وأعتقد أنها نتيجة إيجابية بغضّ النظر عن أي شيء آخر؛ كونها مباراة خارج الأرض وبين جماهير المنتخب المنافس.

وختم: لدينا مجموعة جيدة من الأسماء الشابة التي تحتاج للدعم ولمزيد من الوقت لتقديم ما لديها.المنتخب السعودي المنتخب الفلسطيني