، الشهري: واجهنا دفاعًا صلبًا.. وصيام: أضعنا فرصًا أمام المرمى السعودي ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أرجع يحيى الشهري لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التعادل مع منتخب فلسطين في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية؛ إلى تطور المنتخب الفلسطيني.
وقال بعد المباراة: "استطعنا الاستحواذ على مجريات اللعب، ولكن لم يكن هناك فاعلية في الجانب الهجومي".
وأضاف: حاولنا الوصول لمرمى فلسطين عن طريق العمق والأطراف ولكن واجهنا دفاعًا صلبًا.
من جانبه رحّب ثامر صيام لاعب المنتخب الفلسطيني، بزيارة الأخضر إلى رام الله.
وعن المباراة قال: "نجحنا في تقديم مباراة تكتيكية عالية، وأداء جيد نوعًا ما".
وأضاف: استطعنا الوصول إلى مرمى المنتخب السعودي أكثر من مرة، ولكن سوء الحظ أضاع علينا الفرص.
الشهري: واجهنا دفاعًا صلبًا.. وصيام: أضعنا فرصًا أمام المرمى السعوديصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-15
أرجع يحيى الشهري لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التعادل مع منتخب فلسطين في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية؛ إلى تطور المنتخب الفلسطيني.
وقال بعد المباراة: "استطعنا الاستحواذ على مجريات اللعب، ولكن لم يكن هناك فاعلية في الجانب الهجومي".
وأضاف: حاولنا الوصول لمرمى فلسطين عن طريق العمق والأطراف ولكن واجهنا دفاعًا صلبًا.
من جانبه رحّب ثامر صيام لاعب المنتخب الفلسطيني، بزيارة الأخضر إلى رام الله.
وعن المباراة قال: "نجحنا في تقديم مباراة تكتيكية عالية، وأداء جيد نوعًا ما".
وأضاف: استطعنا الوصول إلى مرمى المنتخب السعودي أكثر من مرة، ولكن سوء الحظ أضاع علينا الفرص.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441
06:51 PM
أرجع يحيى الشهري لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التعادل مع منتخب فلسطين في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية؛ إلى تطور المنتخب الفلسطيني.
وقال بعد المباراة: "استطعنا الاستحواذ على مجريات اللعب، ولكن لم يكن هناك فاعلية في الجانب الهجومي".
وأضاف: حاولنا الوصول لمرمى فلسطين عن طريق العمق والأطراف ولكن واجهنا دفاعًا صلبًا.
من جانبه رحّب ثامر صيام لاعب المنتخب الفلسطيني، بزيارة الأخضر إلى رام الله.
وعن المباراة قال: "نجحنا في تقديم مباراة تكتيكية عالية، وأداء جيد نوعًا ما".
وأضاف: استطعنا الوصول إلى مرمى المنتخب السعودي أكثر من مرة، ولكن سوء الحظ أضاع علينا الفرص.
، الشهري: واجهنا دفاعًا صلبًا.. وصيام: أضعنا فرصًا أمام المرمى السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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