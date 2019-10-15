شكرا لقرائتكم طقس غير مستقر غدًا: أمطار رعدية مع ضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-15 طقس غير مستقر غدًا: أمطار رعدية مع ضباب متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتبوك، يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، والشرقية. كما توقعت الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس غير مستقر غدًا: أمطار رعدية مع ضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.