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2019-10-15 اتفاقية تعاون بين الزكاة والدخل وإدارة الضرائب الروسية بهدف دعم التطوير المستمر لأعمال الهيئة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements وقّعت الهيئة العامة للزكاة والدخل اتفاقية تعاون مشترك مع إدارة الضرائب الاتحادية في روسيا للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية على هامش زيارة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية إلى المملكة .

ووقع الاتفاقية معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي مع وكيل المفوض لإدارة الضرائب الاتحادية الروسي ديميتري جريجورنكو .

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التطوير المستمر لأعمال الهيئة للإسهام في تحقيق أهدافها، وسعياً منها لمواكبة جميع أوجه التعاون وتبادل المعارف والدراسات والأبحاث والخبرات والتدريب، والاستفادة من الإمكانات الفنية والبشرية في مجال الإدارة الضريبية، مع إدارة الضرائب الاتحادية في روسيا.

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز جوانب عديدة في مجال الضرائب والإسهام في تطوير العمليات الضريبية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين.







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