شكرا لقرائتكم لبنان يشهد تساقطًا للأمطار بعد يوم طويل من الحرائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-15 لبنان يشهد تساقطًا للأمطار بعد يوم طويل من الحرائق متابعات الخليج 365 - واس يشهد لبنان حاليًا تساقط الأمطار مصحوبة بالبروق والرعود بعد يوم طويل وشاق من محاولات إخماد الحرائق التي إنتشرت على سلسلة الجبال الغربية للبلاد.

وكانت المساجد في منطقة إقليم الخروب قد رفعت التكبيرات لصلاة الإستسقاء فجاء الغيث الذي ساعد على إخماد الحرائق ما عكس حالة من الإرتياح لدى المواطنين.

مما يذكر ان الحرائق إندلعت في لبنان من بعد منتصف ليل أمس الذي شهد إرتفاعًا ملحوظصا في درجات الحرراة لامست 36 درجة مئوية صحبها رياح غربية ناشطة إدت الى إشتعال الحرائق وتوسع رقعتها في المناطق الحرجية التي إقتربت من التجمعات السكنية.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يشهد تساقطًا للأمطار بعد يوم طويل من الحرائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.