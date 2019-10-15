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ضبط مواطن ثلاثيني سرق مشغولات ذهبية بـ 51 ألف ريال في الرياض
عبر 5 جرائم أقر بارتكابها
متابعات الخليج 365 - الرياض
القت شرطة الرياض القبض على مواطن تورط في النصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها.
وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ 5 جرائم تجاوزت قيمة المسروقات بها 51.000 ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.
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