اخبار السعوديه

ضبط مواطن ثلاثيني سرق مشغولات ذهبية بـ 51 ألف ريال في الرياض

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط مواطن ثلاثيني سرق مشغولات ذهبية بـ 51 ألف ريال في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-15

ضبط مواطن ثلاثيني سرق مشغولات ذهبية بـ 51 ألف ريال في الرياض

عبر 5 جرائم أقر بارتكابها

متابعات الخليج 365 - الرياض

القت شرطة الرياض القبض على مواطن تورط في النصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب.

Advertisements

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها.

وأضاف أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ 5 جرائم تجاوزت قيمة المسروقات بها 51.000 ريال، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط مواطن ثلاثيني سرق مشغولات ذهبية بـ 51 ألف ريال في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا