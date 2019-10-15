الان تتابع القبض على مواطن تورط بالنصب والاحتيال على عاملين بمحلات بيع الذهب بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض, بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن/ في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ (5) جرائم جاوزت قيمة المسروقات بها (51.000) ريال, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
وأعلنت شرطة منطقة الرياض عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل.
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