أوركسترا تشايكوفسكي تمزج بين روائع موزارت وبيتهوفن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحيت أوركسترا تشايكوفسكي الروسية أمسية موسيقية أمس في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، معلنة انطلاق فعاليات «ثقافات من روسيا» التي تنظمها وزارة الثقافة بالشراكة مع الصندوق الروسي للاستثمار المباشر.وقدمت مجموعة من روائع الموسيقى الروسية والعالمية، في مزيج اتسم بالتنوع وامتد بين مقطوعات موزارت، بيتهوفن، برامس، ومالر، وأوبرا «دون جيوفاني» ومقدمة أوبرا «رسلان وليودميلا» وأوبرا «الحاكمة شماخي» و «روميو وجولييت».

وجاءت الأمسية ضمن فعاليات تضم معارض فنية وعروضا سينمائية، من بينها معرض «كاندنسكي» ومعرض «الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات» اللذان انطلقا عصر أمس، ويستمران لمدة شهر.