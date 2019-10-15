الرئيس الروسي يغادر الرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له الرياض أمس بعد زيارة رسمية للمملكة، وكان في وداعه بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الدكتور رائد قرملي، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف، ومندوب عن المراسم الملكية.



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