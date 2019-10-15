وزير الإعلام يطلع على «ثقافات من روسيا»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اطلع وزير الإعلام تركي الشبانة ومدير وكالة الأنباء الدولية «روسيا سيغودينا» دمتري كيسليف أمس الأول، من خلال جولة في معرض « ثقافات من روسيا» على ما تضمنه المعرض من فعاليات، التي تنظمه وزارة الثقافة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

من جهة أخرى تجول وزير الإعلام أمس الأول، داخل الجناح المشترك بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها الروسية «تاس» المقام ضمن فعاليات « ثقافات من روسيا» في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

واطلع على ما تضمنه الجناح من صور تاريخية لوكالتي «واس» و»تاس» عكست من خلالها أواصر العلاقات الثنائية بين المملكة وروسيا، كما شمل الجناح عرض فيلم وثائقي للعلاقات بين البلدين.