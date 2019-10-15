«ثقافات من روسيا» تزهو بالمنازل الخشبية والأفلام الكلاسيكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت وزارة الثقافة أمس الأول فعاليات ثقافية روسية تحت مسمى «ثقافات من روسيا» في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، تزامنا مع زيارة رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين إلى المملكة.

وتضمنت الفعاليات معرض «الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات» الذي افتتح بمشاركة 10 فنانين قدموا أعمالا فنية نفذت عبر برمجيات في الحاسب الآلي بأسلوب يحتوي على نظرة جديدة للعلاقة بين الفنان والمشاهدين.

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ومن أبرز أعمال المعرض عمل «انستوليشن تايم» للفنان قسطنطين نوفوسيولوف الحائز على جائزة نوبل الذي يتناول فيه موضوعات فلسفية يعبر عنها في أوراق مرسومة باستخدام حبر الجرافين، ويشارك في المعرض الفنانان السعوديان مهند شونو ولولوة الحمود.

كما افتتح معرض لأعمال مؤسس الفن التجريدي الروسي فاسيلي كاندينسكي المتوفى عام 1944م، وتمثل لوحاته عرضا فنيا باهرا يظهر فيه تفاصيل المنازل الخشبية والأواني والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال وعجلات الغزل السائدة في القرنين التاسع عشر والعشرين.

وستعرض خلال فعاليات «ثقافات من روسيا» مجموعة من أهم الأفلام الروسية الكلاسيكية والحديثة، من بينها فيلم «المرآة» للمخرج الروسي أندريه تاركوفسكي الذي يعد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما العالمية، كما سيعرض الفيلم القصير الحائز على الأوسكار «الشيخ والبحر» للمخرج ألكسندر بيتروف، وفيلم «ستالينغراد» الذي يعد من أنجح الأفلام الروسية الحديثة وأنتج عام 2013م، وستعرض الأفلام في صالات العرض المخصصة في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.