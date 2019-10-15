وزارة الإعلام و«سبوتنيك» توقعان اتفاقية تعاون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وقع وزير الإعلام تركي الشبانة مذكرة تعاون إعلامي مع مدير عام وكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا «سبوتنيك» دمتري كيسليف، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشاريع ترمي إلى تطوير التغطية الإعلامية والتناول الموضوعي والمهني لمختلف الأحداث في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإنساني والرياضي وغيرها بما يعزز التقارب بين المملكة وروسيا، حيث تتضمن الاتفاقية تأسيس مقرات تمثيل رسمي تابعة لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا «سبوتنيك» في المملكة.
وتأتي هذه الاتفاقية تزامنا مع الزيارة الرسمية للرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة.
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