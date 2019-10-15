ولي العهد والرئيس الروسي يتجولان في حي الطريف التاريخي بالدرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الدرعية

اصطحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو. ويعد حي الطريف التاريخي نواة تأسيس هذه الدولة المباركة، حيث تجول الرئيس الروسي بصحبة ولي العهد في الحي مشاهدا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود - رحمه الله - حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة. إلى ذلك ترأس ولي العهد، والرئيس الروسي، في الرياض أمس الأول الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، بحضور وفدي البلدين. وأكد ولي العهد أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وبحث العديد من الفرص المتاحة وتنميتها، والمزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. فيما نوه الرئيس الروسي خلال الاجتماع أن كبريات الشركات السعودية الروسية المشاركة تقوم بدور رئيس في الاقتصاد بين البلدين، مشيدا بالتعاون الناجح بين الصندوق الروسي للاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة، مشددا على دور ولي العهد في تأسيس هذه الشراكة، مضيفا بأنه انطلاقا من رؤية المملكة 2030 نأمل استفادة رجال الأعمال الروس من هذه الرؤية. عقب ذلك ألقى وزير الحرس الوطني رئيس الجانب السعودي للجنة الاقتصادية السعودية الروسية الأمير عبدالله بن بندر كلمة أكد خلالها استعداد الجانب السعودي، من خلال هذه اللجنة، لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطط المستقبلية والمشروعات المشتركة، مثمنا لصندوق الاستثمار الروسي المباشر افتتاح فرعه في مدينة الرياض، وهو الفرع الأول خارج روسيا. ثم ألقى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمترييف رئيس الجانب الروسي للجنة الاقتصادية السعودية الروسية كلمة تطرق خلالها إلى التعاون السعودي الروسي وحرص البلدين إلى تنميته والعمل من خلال اللجنة بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ثم ألقيت كلمات من رؤساء الشركات السعودية والروسية حيث تحدث كل من الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر والرئيس التنفيذي لفوساجرو اندريه غورييف والرئيس التنفيذي لشركة سابك يوسف البنيان ورئيس شركة ألانس قروب موسى باجايف. وتطرقت كلمات رؤساء الشركات إلى مجالات التعاون بين البلدين والفرص المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي. وفي ختام الاجتماع جرى التوقيع على محضر الاجتماع وقعه كل من رئيسي الجانبين السعودي والروسي في اللجنة الأمير عبدالله بن بندر وكيريل ديمترييف.