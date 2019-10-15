اتفاقية و 9 مذكرات بين أرامكو وشركات روسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت أرامكو السعودية اتفاقية و9 مذكرات تفاهم مع شركات روسية في مجالات تبادل المعرفة التقنية، وتصنيع أنابيب الحفر، والتغليف، خلال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي،على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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وأوضحت الشركة في بيان أمس، أن الاتفاقية تأكيدية بين كل من أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة «روس نانو» للدخول في صفقة شراء أسهم للاستحواذ على حصة «روس نانو» والمقدرة بنسبة 30.76% في شركة نوفوميت للبترول والتطوير الهندسي – وهي شركة روسية رائدة في تصنيع المضخات الكهربائية الغاطسة ذات التقنية العالية. ومن المرجح إغلاق الصفقة مطلع العام المقبل، رهنا بالموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، «نتطلع لأن تكون مذكرات التفاهم واتفاقية الاستحواذ على أسهم شركة نوفوميت، التي تم توقيعها، بمثابة نقطة انطلاق مهمة للاستثمارات المستقبلية في كل من المملكة وروسيا في مجال الطاقة، وذلك بتعاون كل من أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي. هذا التعاون الذي نطلق عليه منصة الاستثمار المشترك في مجال الطاقة يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة والصناعات والخدمات الهندسية المرتبطة بها. ومن المعروف أن قطاع الطاقة يشكل نقاط قوة وميزة تنافسية في كل من المملكة وروسيا، كما يشكل فرصا رحبة للتكامل والنمو. ومن جانبنا، فإننا نتطلع إلى تعزيز مصالحنا الاستثمارية المتبادلة مع الشركات الروسية من خلال هذا التعاون المشترك».

9 مذكرات تفاهم مع شركات روسية كبرى: