خادم الحرمين يتلقى هدية صقر حر أبيض من بوتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت مراسم استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأول في قصر اليمامة بالرياض تقديم بوتين هدية صقر حر أبيض لخادم الحرمين الشريفين.

وتأتي روسيا كأحد مواطن الصقور على مستوى العالم بجبالها الشاهقة، والتي تفضلها الصقور للعيش فيها والتنقل وهجرتها منها وإليها في فترات السنة، ويعد الحر الأبيض الأكثر رغبة وقيمة عند الصقارين، ويتميز لونه كلما تحرر من العتامة أو اللون المشوب بألوان أخرى.

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إلى ذلك لفت «الخويا» نظر الرئيس الروسي بزيهم التقليدي خلال مراسم الاستقبال، وهم يتزينون بالزي السعودي ولبس المجند والسيف والمحزم والثوب الأبيض والغترة، والذين عادة ما يقف منهم نحو 100 خوي باللبس الرسمي لاستقبال الرؤساء والزعماء والوفود الرسمية، وهي سمة من سمات السعودية، والتي تلفت بحضورها المختلف انتباه الإعلام الأجنبي.

الصقور

تعد بأنواعها المختلفة والصيد بها واحدة من عادات الملوك في ممارسة رياضة الصيد المقننة عبر الجوارح

يمتاز الصقر الأبيض بلونه المميز وهو أحد الألوان النادرة في الصقور

يأتي «الحر» كأكثر الصقور تعددا وصاحب حجم كبير بالنسبة لأنواع أخرى، وهو حاد الطبع ويعد الصافي أميز أنواع الصقور

رياضة الصيد بالصقور هواية الملوك والرؤساء العرب منذ القدم ويعد العرب أول من طوعوا الصقر في الصيد

ما يسمى المثلث وهو الثوب الأبيض والغترة البيضاء حاملا المجند والسيف والفرد

المجند من أدوات حفظ السلاح ويسمى المقلد وهو حزام يتقلده الإنسان ويجعله على الكتف الأيمن نهايته السفلية بالجانب الأيسر، وهي التي يدخل فيها الفرد (سلاح المسدس)

توجد في المجند عدة جيوب دائرية مفتوحة من أسفلها وأعلاها بحيث يدخل في كل جيب رصاصة واحدة، وتزين المقالد عادة بفرشات معدنية مثقوبة في منتصفها وذات ألوان متعددة.

«الخويا»

اسم قديم ورد ذكرهم في الهجانة في عهد الملك عبدالعزيز التي أنشئت 1925.

أوكلت لهم مهام عسكرية حتى أعيد تشكيلهم وضمت مجموعة منهم للأمراء في المناطق.

تعددت مهامهم حتى اعتماد مسمى لهذه الوظيفة في ديوان الخدمة المدنية وأصبحت مراتب يعين عليها الأفراد.