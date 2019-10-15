11 مقترحا لتعويض خسائر شركات العمرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تقدم قطاع شركات ومؤسسات العمرة بـ11 مقترحا لوزارة الحج والعمرة، من شأنها المساهمة في نمو القطاع وتعويض الخسائر التي تكبدها خلال السنوات الثلاث الماضية، منها منح امتيازات أكبر لتأشيرة المعتمر تساوي أو تفوق امتيازات التأشيرة السياحية، إضافة إلى إعادة النظر في تفعيل المنصات وأداء دورها بالكامل تجاه القطاع مع وضع سعر محدد للمنصات.

وجاءت هذه المقترحات بعد اجتماع القطاع أمس لمناقشة المشاكل التي تواجه شركات العمرة، ووضع الحلول المناسبة ورفعها إلى الوزارة من خلال اللجنة الوطنية للحج والعمرة التي تعد الممثل الحقيقي لقطاع شركات ومؤسسات العمرة.