السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
ناقشت النيابة العامة أمس الأول، خلال الاجتماع الذي عقدته بحضور النائب العام الشيخ سعود المعجب، استكمال خطة عمل لجنة بناء استراتيجية النيابة العامة ونظام «قضايا» الالكتروني، المؤلفة من خبراء ومستشارين من منسوبي النيابة العامة ومن خارجها، حيث عرضت مكونات الفرق المشاركة في الإعداد وخطة العمل الزمنية للتنفيذ ومؤشرات أداء اللجنة لعمل الاستراتيجية وتتمة نظام قضايا الالكتروني.
وفي ختام الاجتماع جرت الموافقة على تشكيل اللجنة التوجيهية التي سيكون لها الدور الأكبر في متابعة الأداء.
من جهته أكد النائب العام تقديم الدعم الكامل وتذليل جميع العقبات لتحقيق هذه المهمة وخروجها بالشكل الذي يرسم الإنجاز المميز للنيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تأتي متسقة ومتناغمة مع رؤية المملكة 2030 التي شملت كل المجالات، ومنها ما يخص الجانب العدلي، وأن تسهم النيابة العامة بفاعلية في تحقيق أهداف ومؤشرات الرؤية، لا سيما ما يخص مكافحة الفساد، وتوفير الضمانات الحقوقية، والعمل على حماية الفرد والأسرة.
توصيات خرج بها الاجتماع:
- الإذن بالانطلاق والتنفيذ
- التركيز على الاهتمام بالموظفين
- السرعة في الإنجاز
- الالتزام بالمدة المحددة في خطة العمل
- تكملة إنجاز نظام قضايا
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة أداء النيابة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.