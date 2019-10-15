تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة أداء النيابة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقشت النيابة العامة أمس الأول، خلال الاجتماع الذي عقدته بحضور النائب العام الشيخ سعود المعجب، استكمال خطة عمل لجنة بناء استراتيجية النيابة العامة ونظام «قضايا» الالكتروني، المؤلفة من خبراء ومستشارين من منسوبي النيابة العامة ومن خارجها، حيث عرضت مكونات الفرق المشاركة في الإعداد وخطة العمل الزمنية للتنفيذ ومؤشرات أداء اللجنة لعمل الاستراتيجية وتتمة نظام قضايا الالكتروني.

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وفي ختام الاجتماع جرت الموافقة على تشكيل اللجنة التوجيهية التي سيكون لها الدور الأكبر في متابعة الأداء.

من جهته أكد النائب العام تقديم الدعم الكامل وتذليل جميع العقبات لتحقيق هذه المهمة وخروجها بالشكل الذي يرسم الإنجاز المميز للنيابة العامة، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن تأتي متسقة ومتناغمة مع رؤية المملكة 2030 التي شملت كل المجالات، ومنها ما يخص الجانب العدلي، وأن تسهم النيابة العامة بفاعلية في تحقيق أهداف ومؤشرات الرؤية، لا سيما ما يخص مكافحة الفساد، وتوفير الضمانات الحقوقية، والعمل على حماية الفرد والأسرة.

توصيات خرج بها الاجتماع: