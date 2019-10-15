التعادل يخيم على مواجهة الكوريتين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بيونج يانج

خيم التعادل السلبي على مباراة منتخب كوريا الشمالية مع ضيفه منتخب كوريا الجنوبية أمس على استاد كيم ايل سونج في بيونج يانج، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

وحافظت كوريا الجنوبية على صدارة ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بفارق الأهداف أمام كوريا الشمالية، مقابل 3 نقاط لكل من لبنان وتركمانستان، في حين ظلت سريلانكا بلا رصيد من النقاط.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثمان، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.