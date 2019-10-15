منتخب «الذهنية» إلى نصف الألعاب العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بريزبن
تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات لذوي الإعاقة الذهنية إلى نصف نهائي دورة الألعاب العالمية الخامسة «بريزبن 2019» بعد تغلبه على اليابان 14- 5، خلال مواجهتهما أمس بصالة مجمع سليمان الرياضي بمدينة بريزبن الأسترالية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة.
وبتلك النتيجة حل المنتخب السعودي في المركز الثاني للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال المتصدر.
وسيواجه الأخضر نظيره الفرنسي غدا في نصف النهائي.
وكان المنتخب السعودي فاز على نظيره الروسي في الجولة الأولى 6 - 5 ، وتعادل في الجولة الثانية أمام البرتغال 9 -9، ثم اختتم بالفوز على اليابان 14- 5.
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