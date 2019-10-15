آل الشيخ يتنازل عن مقاضاة الأهلي المصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني تركي آل الشيخ تنازله عن جميع القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة نادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في فيس بوك أمس «قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري دعما للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي، وأطلب من الجميع سواء المحامين أم الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار عفا الله عما سلف».

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ويعد تنازل آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي تطورا مهما في علاقة الرئيس الشرفي السابق للنادي بالمجلس الحالي.

وحرك الشيخ دعاوى قضائية ضد مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب للتحقيق في الهدايا والتبرعات التي وجهها للنادي. يذكر أن الأسبوع الأخير شهد تطورا جديدا في علاقة آل الشيخ برئيس الأهلي محمود الخطيب.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو في صفحته على فيس بوك تمنى من خلاله الشفاء للخطيب بعد أنباء عن حاجته لتدخل جراحي جديد بسبب آلام الظهر التي يعاني منها.

وكتب آل الشيخ بعد ساعات من تصريحات أدلى بها مرتضى منصور رئيس الزمالك ضد الخطيب وهاجمه بضراوة، ولكن آل الشيخ خالف التوقعات وكتب قائلا «الكابتن الخطيب له وعليه، نتفق ونختلف لكنني لا أقبل أبدا التطاول بألفاظ خارجة عليه أو التعرض لأسرته بما لا يليق، أدعمه وأسانده في تلك الحالة، نتفق أو نختلف حول الكرة هذا شأن طبيعي، لكن التعرض لأهله عيب وحرام».