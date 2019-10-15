القيادة تهنئ قيس سعيد بفوزه في الانتخابات الرئاسية بتونس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس الأول بقيس سعيد، هنأه فيه بنيل ثقة الشعب التونسي الشقيق وانتخابه رئيسا جديدا للجمهورية التونسية.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار، متطلعا إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.

بدوره، أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين، قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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من جهة أخرى عزى خادم الحرمين الشريفين إمبراطور اليابان ناروهيتو في ضحايا الإعصار الذي ضرب شمال اليابان.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نشارككم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسمنا وشعب وحكومة المملكة بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين عودة المفقودين سالمين، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة لقيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية التونسية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

فيما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لإمبراطور اليابان في ضحايا الإعصار الذي ضرب شمال اليابان.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ الإعصار الذي ضرب شمال اليابان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيا عودة المفقودين سالمين».