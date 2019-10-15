28 قتيلا في أعمال عنف بالانتخابات الأفغانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أظهر تقرير نشرته الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أن 28 مدنيا قتلوا في أعمال عنف في يوم الانتخابات الرئاسية التي جرت في أفغانستان الشهر الماضي.
وأوضح التقرير أن نحو 249 آخرين أصيبوا خلال يوم التصويت في أعمال عنف المرتبطة بحركة طالبان.
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