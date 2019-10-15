السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ لوكسمبورج طالبت الحكومة الألمانية بريطانيا بتقديم المزيد من التنازلات في الخلاف حول خروجها من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، ميشائيل روت أمس في لوكسمبورج إن الاتحاد الأوروبي يضع شرطين بسيطين أمام الاتفاق، وهما الحفاظ على السلام مع أيرلندا الشمالية وحماية السوق الداخلية الأوروبية، وأضاف «الآن يتعين على شركائنا البريطانيين أن يفعلوا ما هو ضروري».



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كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تطالب بريطانيا بتنازلات للبريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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