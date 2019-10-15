باحثون يحذرون من تزايد انتشار الطحالب عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ ستانفورد

حذر باحثون من الولايات المتحدة من تزايد انتشار الطحالب في البحيرات على مستوى العالم.

وحسب فريق الباحثين تحت إشراف «جيف هو» من مؤسسة كارنيجي للعلوم، في دراستهم التي نشروا نتائجها في العدد الحالي من مجلة «نيتشر» العلمية فإن تحليلا للبحيرات على مدى ثلاثة عقود على مستوى العالم أظهر أن بقع الطحالب النشطة ارتفعت على مستوى العالم بواقع الثلثين تقريبا (68%)، وانخفضت في 8% من البحيرات فقط.

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ويعود انتشار هذه البقع الطحلبية إلى النمو المتزايد للطحالب أو ما يعرف بالبكتريا الخضراء، والتي تلون سطح الماء باللون الأخضر أو الأزرق أو الأحمر.

وتعتبر درجات الحرارة والأمطار وتوفر العناصر الغذائية من أسباب نمو الطحالب التي ينتج بعضها مواد سامة يمكن أن تنطوي على مخاطر للإنسان والحيوان.

وتزايدت التقارير بشأن الطحالب السامة بشكل مأساوي خلال الخمسين سنة الماضية، ولكن من غير الواضح، حسب الباحثين، ما إذا كان ذلك يعكس تزايدا حقيقيا في الطحالب، وما إذا كان يمثل ظاهرة كونية.