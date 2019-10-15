رجل ينقل جثة إلى مركز شرطة ويعترف بقتل 4 آخرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نقل رجل جثة داخل سيارة إلى مركز للشرطة في شمال ولاية كاليفورنيا بأمريكا واعترف بقتل أربعة أشخاص.

وقال المتحدث باسم الشرطة جوش سيمون، في مؤتمر صحفي إن شرطة منطقة جبل شاستا، بالقرب من الحدود الشمالية لكاليفورنيا مع ولاية أوريجون، ألقت القبض على الرجل وأخطرت شرطة روزفيل، على بعد نحو 300 كلم جنوب جبل شاستا.

وذكرت شرطة روزفيل في منشور على فيس بوك أن الرجل «قال إنه قتل أفرادا في مقر إقامته في روزفيل. وكان أحد الضحايا المحتملين يوجد داخل سيارته في قسم شرطة جبل شاستا في مقاطعة سيسكيو، وكان الضحايا الآخرون في شقة في روزفيل».