حريق 65 سيارة في مواقف سيارات مطار بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مونستر

بدأت الشرطة الألمانية التحقيق في أسباب اندلاع حريق كبير أتى على نحو 65 سيارة في مواقف بمطار «مونستر أوسنابروك» غرب ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة أمس إن الحريق اندلع في الطابق الأول بعد الأرضي للمرآب، وامتد بعد ذلك إلى الطابق الثاني، وجرى إغلاق الطابقين المتضررين من الحريق، بينما فتح باقي الطوابق عقب السيطرة على الحريق، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

وهرعت قوات الإطفاء إلى مكان الحادث وضمت نحو 260 فردا، واستمرت قوات الإطفاء في عملية السيطرة على الحريق، وسحبت السيارات المتضررة من الحريق، حيث أصبحت معطلة جراء الحريق.