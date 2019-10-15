تقنية جدة للبنات تعلن بدء التسجيل في برامج «أتقن»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الكلية التقنية للبنات بجدة ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، بدء استقبال طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي «أتقن» في مرحلته الخامسة، وذلك من خلال البوابة الالكترونية.

وأوضحت عميدة الكلية الدكتورة ندى زرنوقي أن برنامج «أتقن» في مرحلته الخامسة الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يأتي انطلاقا من دورها في تأهيل المواطنات والإسهام في تنمية وتطوير الوعي التقني والمهني، ويستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهن المهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية، مشيرة إلى أن البدء في هذه الدورات التدريبية سيكون الأحد 28 صفر الحالي في مقر الكلية بمجالات، مقدمة في أمن المعلومات، الأمن السيبراني، وصيانة الجوال، مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وشبكات الحاسب السلكية واللاسليكة، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، وإدارة الفعاليات والمناسبات.