فتح باب القبول للفصل الثاني بتقنية الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الطائف ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر عن فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني من العام التدريبي 1441هـ، وذلك في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي.

وأوضحت الكلية أن التقديم على برنامج الدبلوم المسائي في جميع التخصصات سيكون خلال الفترة من 13 إلى 23 من الشهر المقبل، أما موعد التقديم لبرنامج البكالوريوس المسائي في تخصصات هندسة القوى والآلات الكهربائية، وهندسة دعم ونظم الشبكات، وتخصصي الإدارة العامة والمحاسبة سيكون بدءا من يوم السبت الموافق 28 صفر حتى الأربعاء 9 ربيع الأول، وذلك عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على الرابط المخصص.