33 متدربا بتعليم مكة في برنامج قيادة التغيير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الموارد البشرية أمس البرنامج التدريبي «قيادة التغيير وفق رؤية 2030 »، مستهدفا 33 متدربا من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

وقدم البرنامج المشرف التربوي من تعليم مكة المكرمة سعيد عبدالغني مقليه، وذلك في مقر إدارة التدريب والابتعاث بمكة المكرمة.

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ويهدف البرنامج الذي سيستمر ثلاثة أيام إلى تنمية وتطوير القيادة وإدارة التغيير لدى القيادات الإدارية لتحسين الممارسات القيادية.

وتضمنت فعاليات البرنامج لليوم الأول القيادة وسمات القائد التحويلي وأدواره والممارسات الخمس للقيادة المتميزة، كما سيتناول الرؤية والرسالة وكيفية بنائها وفق معايير علمية، وسيتناول العمليات الإدارية «التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة»، وكيفية أدائها بتميز وفق متطلبات التغير الإداري ورؤية المملكة 2030.

يذكر أن وحدة تطوير الموارد البشرية بتعليم مكة المكرمة قدمت عددا من الدورات التدريبية في مجالات التدريب الإداري تشمل التطوير الشخصي والإداري (تنمية بشرية، حزمة البرامج القيادية، حزمة البرامج الإدارية، برامج تطوير الشخصية)، ودورات في الأمن السيبراني وجرائم المعلومات.