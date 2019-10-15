افتتاح متحف وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، افتتح المستشار وممثل رئيس مجلس نظارة الوقف عبدالله الشهري أمس متحف وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، بحضور مدير عام تعليم جدة الدكتور سعد المسعودي، وأعضاء مجلس النظارة.
وقام الشهري بقص الشريط إيذانا بافتتاح المتحف، حيث تجول والحضور في أرجاء المتحف الذي يحكي تاريخ الوقف منذ 75 عاما على تأسيسه.
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