السعودية | الملك سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان الأوضاع الإقليمية

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبحث مع رئيس وزراء باكستان الأوضاع الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، مع رئيس جمهورية باكستان عمران خان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان لعمران خان، حيث تم استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي.

هذا ووصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مساء اليوم، إلى العاصمة السعودية الرياض.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن خان يزور السعودية كجزء من مبادرته للسلام والأمن في المنطقة.

Advertisements

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صدر عنها، أن هذه الزيارة تأتي بعد زيارة خان لإيران في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولقائه قادتها.

وذكرت الخارجية الباكستانية أن خان سيتشاور مع القيادة السعودية على ضوء "مباحثاته الأخيرة مع القادة الآخرين"، حسب التعبير المستخدم في البيان.

يذكر أن زيارة عمران خان للسعودية اليوم هي الثالثة له إلى المملكة خلال عام.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد نفت قبل يومين ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب القيادة السعودية من باكستان الوساطة مع إيران.

وكان خان قد قال من طهران قبل يومين إن باكستان "لا تريد أن تشهد صراعاً جديداً في المنطقة".