محمد بن مسعود - الدمام - قال: نخوض معًا معركة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي دعم المملكة العربية السعودية لليمن وجيشها ووقفتها الثابتة لمساعدة الشعب اليمني على استعادة أرضه, وتضحياتها الغالية في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد المخططات الإيرانية الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة. وأوضح وزير الدفاع اليمني خلال حفل تخرج دفعات جديدة من دورات مهارات قتالية بمعسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معركة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران والمشروع الفارسي في مختلف مناطق اليمن، وتُحاصر الميليشيا في الحديدة وتقف على أبواب صنعاء، ولن تتخلى عن ذرة واحدة من تراب اليمن.اليمن وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي ميليشيا الحوثي إيران صنعاء الحديدة 15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 09:00 PM قال: نخوض معًا معركة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران Advertisements وزير الدفاع اليمني ينوه بدور ومواقف السعودية الثابتة تجاه بلاده وزير الدفاع اليمني ينوه بدور ومواقف السعودية الثابتة تجاه بلاده ثمّن وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي دعم المملكة العربية السعودية لليمن وجيشها ووقفتها الثابتة لمساعدة الشعب اليمني على استعادة أرضه, وتضحياتها الغالية في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة لصد المخططات الإيرانية الرامية للعبث بأمن اليمن والمنطقة. وأوضح وزير الدفاع اليمني خلال حفل تخرج دفعات جديدة من دورات مهارات قتالية بمعسكر النصر التدريبي بمحافظة مأرب أن القوات المسلحة اليمنية تخوض معركة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران والمشروع الفارسي في مختلف مناطق اليمن، وتُحاصر الميليشيا في الحديدة وتقف على أبواب صنعاء، ولن تتخلى عن ذرة واحدة من تراب اليمن. الكلمات المفتاحية ، وزير الدفاع اليمني ينوه بدور ومواقف السعودية الثابتة تجاه بلاده ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن

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