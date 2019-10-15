- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية سحب أسلحتها النووية المخزونة في تركيا؛ على أثر التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب العملية التركية في سوريا، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين اليوم (الثلاثاء).
وأفاد المسؤولان بأن مصادر في وزارتي الخارجية والطاقة عكفوا على مراجعة خطط سحب نحو 50 سلاحاً نووياً تكتيكياً مخزونة تحت الإشراف الأمريكي في قاعدة إنجرليك الجوية قرب أضنة التركية على بعد حوالي 250 كيلومتراً من الحدود السورية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
واعتبر أحد المسؤولين أن تلك الأسلحة أصبحت رهينة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن إخراجها من "إنجرليك" سيعني عملياً نهاية للتحالف الأمريكي التركي، وإبقاؤها هناك سيديم حالة من قابلية التعرض للخطر النووي وكان يجب التخلص منها منذ فترة طويلة.أمريكا واشنطن أسلحة نووية تركيا سوريا الرئيس التركي أردوغان إنجرليك
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 08:44 PM
مخزونة في قاعدة إنجرليك وعددها 50
تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إمكانية سحب أسلحتها النووية المخزونة في تركيا؛ على أثر التوتر المتصاعد بين البلدين بسبب العملية التركية في سوريا، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين اليوم (الثلاثاء).
وأفاد المسؤولان بأن مصادر في وزارتي الخارجية والطاقة عكفوا على مراجعة خطط سحب نحو 50 سلاحاً نووياً تكتيكياً مخزونة تحت الإشراف الأمريكي في قاعدة إنجرليك الجوية قرب أضنة التركية على بعد حوالي 250 كيلومتراً من الحدود السورية، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
واعتبر أحد المسؤولين أن تلك الأسلحة أصبحت رهينة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأن إخراجها من "إنجرليك" سيعني عملياً نهاية للتحالف الأمريكي التركي، وإبقاؤها هناك سيديم حالة من قابلية التعرض للخطر النووي وكان يجب التخلص منها منذ فترة طويلة.
، واشنطن تدرس سحب أسلحتها النووية من تركيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدرس سحب أسلحتها النووية من تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.