محمد بن مسعود - الدمام - قدم الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة؛ شكره للفلسطينيين على حفاوتهم بالمنتخب السعودي خلال لقاء الفريقين الذي جرى اليوم في رام الله وانتهى سلبياً. وقال الفيصل مغرداً: "كل الشكر والتقدير للأشقاء في فلسطين على ما وجده وفد المنتخب الوطني من ترحيب وحفاوة".

ووجه الفيصل رسالة للاعبي الأخضر وقال: "أتطلع أن يقدم الأخضر في مبارياته المقبلة بإذن الله مستوى أفضل وأداءً أقوى ليظهر بمكانته وصورته الحقيقية".

الهيئة العامة للرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة عبدالعزيز الفيصل المنتخب السعودي رام الله 15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 08:51 PM Advertisements الفيصل للاعبي الأخضر: ننتظر أداء أفضل في المباريات المقبلة الفيصل للاعبي الأخضر: ننتظر أداء أفضل في المباريات المقبلة قدم الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة؛ شكره للفلسطينيين على حفاوتهم بالمنتخب السعودي خلال لقاء الفريقين الذي جرى اليوم في رام الله وانتهى سلبياً. وقال الفيصل مغرداً: "كل الشكر والتقدير للأشقاء في فلسطين على ما وجده وفد المنتخب الوطني من ترحيب وحفاوة".

ووجه الفيصل رسالة للاعبي الأخضر وقال: "أتطلع أن يقدم الأخضر في مبارياته المقبلة بإذن الله مستوى أفضل وأداءً أقوى ليظهر بمكانته وصورته الحقيقية".

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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