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أكد عبدالله المحيميد، مدير إدارة القبول والتسجيل بكليات عنيزة، أهمية إقامة الملتقيات الاجتماعية التي تعزز وتسهم في تبادل الخبرات، واكتساب المعرفة، ونشر التجارب الإيجابية في المسؤولية الاجتماعية التي تسهم في تنمية المجتمع محققة رؤية السعودية 2030م، الرامية للحراك والوعي المجتمعي، وتفعيل أدوار المجتمعات والأفراد في كل المجالات، كالتطوع مثلاً.
وتفصيلاً، أوضح "المحيميد" أن ملتقى "المسؤولية الاجتماعية ورؤية السعودية ٢٠٣٠ تنمية واستدامة"، الذي أقيم بمدينة بريدة أمس، يعكس أهمية الملتقيات؛ كونها تسهم في إثراء المعرفة، وإبراز القصص الملهمة والتجارب التطوعية المحفزة، التي تنعكس إيجابًا على المجتمع. ونذكِّر بالدور الكبير الذي يقدمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم من خلال إشرافه وحرصه على إقامة الملتقيات.
وتابع: "إن تدشين جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية الاجتماعية بعنيزة، بوصفها أول جمعية بالمنطقة، يأتي امتدادًا للأدوار المجتمعية المتنوعة التي تقام بالمنطقة، وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية. وتتركز أهمية الجمعية في تنمية المسؤولية الاجتماعية، وإسهامها في تفعيل المشاركات المجتمعية برؤية واستراتيجيات ممنهجة، ونشر مفهوم الشراكة المجتمعية بين أفراد المجتمع، وعقد العديد من الورش والندوات والدورات المجتمعية".
كليات عنيزة
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 08:30 PM
أشاد بملتقى "المسؤولية الاجتماعية ورؤية السعودية 2030" الذي عُقد ببريدة"المحيميد": اللقاءات المجتمعية تسهم في نشر التجارب الإيجابية وتبادل الخبرات
أكد عبدالله المحيميد، مدير إدارة القبول والتسجيل بكليات عنيزة، أهمية إقامة الملتقيات الاجتماعية التي تعزز وتسهم في تبادل الخبرات، واكتساب المعرفة، ونشر التجارب الإيجابية في المسؤولية الاجتماعية التي تسهم في تنمية المجتمع محققة رؤية السعودية 2030م، الرامية للحراك والوعي المجتمعي، وتفعيل أدوار المجتمعات والأفراد في كل المجالات، كالتطوع مثلاً.
وتفصيلاً، أوضح "المحيميد" أن ملتقى "المسؤولية الاجتماعية ورؤية السعودية ٢٠٣٠ تنمية واستدامة"، الذي أقيم بمدينة بريدة أمس، يعكس أهمية الملتقيات؛ كونها تسهم في إثراء المعرفة، وإبراز القصص الملهمة والتجارب التطوعية المحفزة، التي تنعكس إيجابًا على المجتمع. ونذكِّر بالدور الكبير الذي يقدمه فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم من خلال إشرافه وحرصه على إقامة الملتقيات.
وتابع: "إن تدشين جمعية الجودة والإنجاز للمسؤولية الاجتماعية بعنيزة، بوصفها أول جمعية بالمنطقة، يأتي امتدادًا للأدوار المجتمعية المتنوعة التي تقام بالمنطقة، وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية. وتتركز أهمية الجمعية في تنمية المسؤولية الاجتماعية، وإسهامها في تفعيل المشاركات المجتمعية برؤية واستراتيجيات ممنهجة، ونشر مفهوم الشراكة المجتمعية بين أفراد المجتمع، وعقد العديد من الورش والندوات والدورات المجتمعية".
، "المحيميد": اللقاءات المجتمعية تسهم في نشر التجارب الإيجابية وتبادل الخبرات ،
المصدر : الخليج 365
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