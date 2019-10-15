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قلد مدير شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني في القصيم، المقدم تركي بن فهد السليم، عددًا من منسوبي الشعبة رتبهم الجديدة، بقرار وزير الحرس الأمير عبد الله بن بندر.
وهنأ المقدم "السليم" المنسوبين بهذه المناسبة؛ متمنيًا أن تكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم.
ورفع جزيل الشكر والعرفان والتقدير للقيادة الرشيدة، على ما تحظى به القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية ومتابعة تمثّل لهم حافزًا أساسيًّا ودافعًا معنويًا للارتقاء بأدائهم واجبهم.
وعبّر المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى، ولجميع القطاعات العسكرية.
الحرس الوطني القصيم
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 07:56 PM
يعملون بشعبة مكافحة المخدرات"السليم" يقلد عددًا من منسوبي الحرس الوطني رتبهم الجديدة
قلد مدير شعبة مكافحة المخدرات بالحرس الوطني في القصيم، المقدم تركي بن فهد السليم، عددًا من منسوبي الشعبة رتبهم الجديدة، بقرار وزير الحرس الأمير عبد الله بن بندر.
وهنأ المقدم "السليم" المنسوبين بهذه المناسبة؛ متمنيًا أن تكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ووطنهم.
ورفع جزيل الشكر والعرفان والتقدير للقيادة الرشيدة، على ما تحظى به القطاعات العسكرية من اهتمام ورعاية ومتابعة تمثّل لهم حافزًا أساسيًّا ودافعًا معنويًا للارتقاء بأدائهم واجبهم.
وعبّر المترقون عن سعادتهم بهذه المناسبة، رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، القائد الأعلى، ولجميع القطاعات العسكرية.
، "السليم" يقلد عددًا من منسوبي الحرس الوطني رتبهم الجديدة ،
المصدر : الخليج 365
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