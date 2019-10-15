أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15/10/2019، في السعودية.. وعيار 24 يسجل 180.20ريال

يشهد محرك البحث إقبالا كبيرا على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، فهناك فئة كبيرة من المواطنين السعوديين مهتمون بأسعار الذهب بشكل يومي، فالذهب أصبح استثمار كبير جدا بالنسبة للكثير من رجال الأعمال السعوديين، لذلك نستعرض عليكم أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15/10/2019 بالسعودية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15/10/2019 في السعودية تراجع طفيف للغاية، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 180.20 دولار سعودي مقابل 48.05 دولار أمريكي.

سجل الذهب عيار 22 نحو 165.19 ريال سعودي مقابل 44.04 دولار أمريكي.

سجل الذهب عيار 21 نحو 157.68 ريال سعودي مقابل 42.04 دو لار أمريكي.

سجل الذهب عيار 18 نحو 135.37 ريال سعودي مقابل 36.07 دولار أمريكي.

سجل الذهب عيار 14 نحو 105.15 ريال سعودي مقابل 28.03 دولار أمريكي.

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سجل الذهب عيار 12 نحو 90.10 ريال سعودي مقابل 24.02 دولار أمريكي.

سجلت أوقية الذهب نحو 5.604 ريال سعودي مقابل 1.494 دولار أمريكي.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.261 ريال مقابل 336.32 دولار أمريكي.

سجل كيلو الذهب نحو 180.203 ريال سعودي مقابل 48.045 دولار أمريكي.

وأسعار الذهب في السعودية تشهد تفاوت بسيط للغاية يختلف من محل لأخر ومن شركة لأخرى، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين فقط.