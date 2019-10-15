سعر الذهب في السعودية ومصر بالريال السعودي والدولار والجنية المصري اليوم

سعر الذهب في السعودية يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على أسعار الذهب بشكل يومي لما له من أهمية كبيرة في التعاملات داخل البلد، ونقدم لكم تطورات أسعار الذهب في السعودية وذلك من خلال التعامُلات الرسمية، حيث أستقرار سعر الذه خلال الأسبوعين الماضيين ولن يتأثر بتغير سع الدولار سواء بالهبوط أو الصعود.

أسعار الذهب بالمملكة العربية السعودية

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودي الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Tuesday, October 15, 2019 05:46 PM بتوقيت دولة السعودية أسعار الذهب عيار 24 178.59 ريال $47.61 سعر الذهب عيار 22 163.71 ريال $43.65 أسعار الذهب عيار 21 156.27 ريال $41.66 أسعار الذهب عيار 18 133.94 ريال $35.71 سعر الذهب عيار 14 104.18 ريال $27.78 سعر الذهب عيار 12 89.29 ريال $23.81 أسعار أوقية الذهب 5,554 ريال $1,481 أسعار جنيه الذهب 1,250 ريال $333.31 أسعار كيلو الذهب 178,587 ريال $47,614

سعر الذهب في مصر

وشهدت أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية تغيرات طفيفيه في الفترة الأخيرة صعودا وهبوطا وسوف نقدم لكم أسعار الذهب عيار 21 و عيار 18 وعيار 24، وكذلك الجنية الذهب والأوقية الذهبية.