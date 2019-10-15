نتيجة مباراة فلسطين والسعودية اليوم

حسمت نتيجة التعادل السلبي لقاء منتخب فلسطين والسعودية التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب فيصل الحسيني بالعاصمة القدس ، ضمن تصفيات مونديال قطر 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

وفقد المنتخب السعودي بهذا التعادل صدارة المجموعة بعد ان وصل رصيده إلى 5 نقاط من ثلاث مباريات ، فيما حل المنتخب الفلسطيني في المركز الثالث بعد ان رفع رصيده إلى 4 نقاط من ثلاث مباريات أيصا.

وكان المنتخب الأوزبكي قد قفز على صدارة المجموعة إثر فوزه اليوم على سنغافورة 3 / 1 ، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط.

وكانت المباراة حماس ية على حساب المستوى الفني ، وسط شغف جماهير غير مسبوق ، حرص على مشاهدة المباراة من على أعمدة الإنارة بالملعب ومن على أسطح المنازل المحيطة بالملعب.

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يذكر أن آخر مواجهة جمعت منتخب فلسطين والسعودية مباشر في استاد عمان الدولي عام 2015 حينما انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، عندما قرر المنتخب السعودي عدم دخول الأراضي الفلسطينية عبر بوابة الاحتلال كون ذلك كان تطبيعا من وجهة نظر السلطات الرسمية في البلاد.

وفي ذات العام تفوق المنتخب السعودي على نظيره الفلسطيني بثلاثة أهداف مقابل اثنين، سجل حينها للأخضر يحيى الشهري هدف واثنين لمحمد السهلاوي، في حين دون للفدائي ماتياس حذوة في الدقيقة التسعين.

وفي 2014 فازت السعودية أيضا على فلسطين بهدفين دون مقبال لفهد المولد ونايف هزازي، سبقها تعادلين أولهما سلبي بدون أي أهداف وأيضا إيجابين بهدفين لمثلهما، علما أن مواجهة رسمية جرت بين الطرفين كانت في سنة 1976 تفوق فيها الأخضر أيضا بثلاثية لهدف وحيد.