الرئيس عباس يهنئ الرجوب والمسحل بنجاح مباراة فلسطين والسعودية

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، وهنأهما بنجاح المباراة التي جمعت منتخبنا الوطني وشقيقه السعودي اليوم.

وثمن الرئيس عباس الروح الرياضية العالية التي تجلت خلالها مباراة فلسطين والسعودية، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وأكد الرئيس عباس أن الفريقين خرجا فائزين في هذه المباراة بغض النظر عن النتيجة، معربا عن فخره واعتزازه بقدوم المنتخب السعودي إلى فلسطين، وأنه يجسد العلاقة التاريخية بين فلســطين والمملكة العربية السعودية.