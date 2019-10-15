“سكني” يوقع 5 عقود بقيمة 1.2 مليار ريال لتطوير 5 مشاريع بمكة والرياض

وقّع برنامج “سكني” ممثلاً بوكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية حسن الحازمي خمسة عقود لتنفيذ أعمال البنية التحتية في 4 مواقع بضاحية ولي العهد في مكة المكرمة وموقع دانة الشرق في مدينة الرياض. وبلغ إجمالي العقود الموقعة أكثر من 1.2 مليار ريال؛ لتطوير البنية التحتية في المواقع الخمسة التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 25 مليون متر مربع.

وفيما يلي تفصيل العقود الموقعة:

العقد الأول: تنفيذ أعمال البنية التحتية في مخطط (ضاحية ولي العهد- المروج) في مكة المكرمة الذي تتجاوز مساحته 5.5 مليون متر مربع بقيمة 246 مليون ريال.

العقد الثاني: البدء في الأعمال الأساسية للبنية التحتية في مخطط (ضاحية ولي العهد – الياسمين)، الذي تتجاوز مساحته 5.7 مليون متر مربع بقيمة 281 مليون ريال.

العقد الثالث: تنفيذ مشاريع البنية التحتية في (مخطط ولي العهد – النرجس) الذي تُقدر مساحته بنحو 5.4 مليون متر مربع.

العقد الرابع: البدء في تطوير البنية التحتية في (مخطط ضاحية ولي العهد – الأزهار) في مكة المكرمة بقيمة 347 مليون ريال على مساحة 5.9 مليون متر مربع.

العقد الخامس: بدء تنفيذ أعمال المرحلة الأولى للبنية التحتية في مشروع دانة الشرق (أرض الإرسال) على مساحة 3.5 مليون متر مربع بقيمة تتجاوز 127 مليون ريال.

ويبلغ إجمالي الوحدات السكنية التي ستوفرها المشاريع الخمسة عند اكتمالها 17,886 وحدة سكنية، منها 3799 وحدة في مخطط (ضاحية ولي العهد- المروج)، و3785 وحدة في مخطط (ضاحية ولي العهد – الياسمين)، و3869 وحدة في مخطط (ضاحية ولي العهد – النرجس)، و2732 وحدة سكنية في مخطط (ضاحية ولي العهد – الأزهار)، وأكثر من 3700 وحدة في مشروع دانة الشرق بالرياض.