وفاة شخصين وإصابة آخرين في حادث بمصفاة تابعة لأرامكو بالجبيل

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حـادث تشغيلي وقع في مصفاة ساسرف التابعة لأرامكو بالجبيل مساء الأحد الماضي. وذكرت “ساسرف” في بيانٍ لها أن الحادث وقع أثناء تهيئة أحد الخزانات للتشغيل، مبينة أن فرق الطوارئ تعاملت مع الحادث في حينه لاحتوائه ومعرفة أسبابه. وأكدت أنه تمت مراجعة جميع تدابير السلامة اللازمة احترازياً لمنع وقوع حوادث أخرى.

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