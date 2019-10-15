وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض اليوم الثلاثاء، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.
كما كان في استقباله وزير الخارجية إبراهيم العساف الوزير المرافق, وأمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري, وسفير فلسطين لدى المملكة باسم الآغا, ومندوب عن المراسم الملكية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الرئيس الفلسطيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في استقباله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.