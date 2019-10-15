صور.. الرئيس الفلسطيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في استقباله

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرياض اليوم الثلاثاء، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.

كما كان في استقباله وزير الخارجية إبراهيم العساف الوزير المرافق, وأمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد المطيري, وسفير فلسطين لدى المملكة باسم الآغا, ومندوب عن المراسم الملكية.