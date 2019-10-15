كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن تحديد الـخامس عشر من نوفمبر المقبل، الموافق ١٨ ربيع الأول، موعدًا لبدء الإلزام بتوفير الدفع الإلكتروني لورش السيارات.
وبيّن البرنامج أن النظام يشمل الأنشطة ذات العلاقة بها مثل: (الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات)، ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
وفي السياق ذاته قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين؛ اليوم، إن البرنامج الوطني لمكافحة التستر حدّد خطة زمنية من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على الأنشطة التجارية كافة بتاريخ 6 / 1 / 1442 هـ، الموافق 25 / 8 / 2020م.
ووفق التغريدة التي ردّ عليها متحدث التجارة عبر حسابه في “تويتر”، الثلاثاء، يشمل ذلك: محال بيع لوازم المعسل والشيشة ومحال أبو ريالين والبناشر والورش والمطابخ ومطاعم البخاري والبخور والشاي والقهوة والبهارات والمحامص وبقالات الأحياء وبقالات المحطات والملابس الرجالية ومحال الجملة للخردوات في وسط الرياض ومحال الجملة لأغراض الهدايا والتغليف.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتفاصيل.. من ورش السيارات إلى محال أبو ريالين والبقالات ولوازم المعسل والشيشة.. هذه مواعيد الإلزام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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