العقاري يطلق منتج جديد للمواطنين دون سن 50 عاماً.. ويكشف عن مبلغ الدعم والشروط

أطلق صندوق التنمية العقارية مبادرة جديدة، تتمثل في طرح منتج دعم تجديد المساكن للمواطنين دون سن 50 عاماً، حتى 100 ألف ريال، على أن يُحدد مبلغ الدعم حسب نوع الوحدة السكنية.

ودعا الصندوق، المستفيدين، للتقديم عبر موقعه الإلكتروني، اعتباراً من اليوم 15 أكتوبر 2019، وحدد فئات دعم تجديد العقار بـ100 ألف ريال للوحدة السكنية من نوع “فيلا – تاون هاوس”، و75 ألف ريال للدور السكني، و50 ألفاً للشقة السكنية.

فيما اشترط أن يكون عمر المستفيد دون 50 عاماً، وألا يقل عمر العقار عن 15 عاماً، وأن يكون المتقدم من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.