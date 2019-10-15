أطلق صندوق التنمية العقارية مبادرة جديدة، تتمثل في طرح منتج دعم تجديد المساكن للمواطنين دون سن 50 عاماً، حتى 100 ألف ريال، على أن يُحدد مبلغ الدعم حسب نوع الوحدة السكنية.
فيما اشترط أن يكون عمر المستفيد دون 50 عاماً، وألا يقل عمر العقار عن 15 عاماً، وأن يكون المتقدم من مستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
كانت هذه تفاصيل خبر العقاري يطلق منتج جديد للمواطنين دون سن 50 عاماً.. ويكشف عن مبلغ الدعم والشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.