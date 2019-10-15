بالصور.. بن لبدة يستعرض المشروعات والمرافق الخدمية بمحافظة هروب

رأس محافظ هروب فيصل بن ناصر بن لبدة، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، بحضور رئيس بلدية هروب المهندس أحمد الحكمي، وأعضاء المجلس من الإدارات الحكومية والأهلية بقاعة الاجتماعات بمقر البلدية.
وبحث الاجتماع الموضوعات المتعلقة باحتياجات محافظة هروب ومراكزها من المشروعات والمرافق الخدمية في مختلف المجالات، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين التنموية، وبحث الخطط التطويرية التي تشهدها المحافظة .
وشدد محافظ هروب؛ على الجميع ببذل قصارى جهودهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة ومراكزها وقراها، وفقا لتوجيهات وتطلعات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة لتلمس احتياجات المواطنين وتهيئة الخدمات في شتى المجالات .
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