بدأت بلدية محافظة الدرب في تطبيق نظام استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الماضي.
وأشار رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي إلى أن الفرق الميدانية نفذت عددًا من الجولات الرقابية في المحافظة، أسفرت عن إغلاق ١٣ مقهى مخالفًا، وذلك بعد أخذ إقرارات وتقديم إشعارات لتلك المواقع بتوفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تنفيذ البند وتطبيق آلية الإفصاح، وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ، وبعد اتخاذ الإجراءات تم إشعارهم بسرعة تطبيق الإقرار.
وبيَّن الخرمي أنه في حال تكرار المخالفات السابقة سيتم فرض الحد الأعلى مع غلق المنشأة حتى يتم تطبيق آلية الإفصاح، وتحصيل رسوم منتجات التبغ، موضحًا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، حددت رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة؛ حيث تناولت مواد اللائحة كيفية تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.
وشدد رئيس بلدية الدرب على أهمية قيام المنشأة المرخص لها، بإيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية الدرب تغلق ١٣ مقهى مخالفًا لنظام تقديم منتجات التبغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.