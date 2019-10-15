بلدية الدرب تغلق ١٣ مقهى مخالفًا لنظام تقديم منتجات التبغ

بدأت بلدية محافظة الدرب في تطبيق نظام استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ، وذلك ابتداءً من يوم الجمعة الماضي.

وأشار رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي إلى أن الفرق الميدانية نفذت عددًا من الجولات الرقابية في المحافظة، أسفرت عن إغلاق ١٣ مقهى مخالفًا، وذلك بعد أخذ إقرارات وتقديم إشعارات لتلك المواقع بتوفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تنفيذ البند وتطبيق آلية الإفصاح، وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ، وبعد اتخاذ الإجراءات تم إشعارهم بسرعة تطبيق الإقرار.

وبيَّن الخرمي أنه في حال تكرار المخالفات السابقة سيتم فرض الحد الأعلى مع غلق المنشأة حتى يتم تطبيق آلية الإفصاح، وتحصيل رسوم منتجات التبغ، موضحًا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، حددت رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة؛ حيث تناولت مواد اللائحة كيفية تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.

وشدد رئيس بلدية الدرب على أهمية قيام المنشأة المرخص لها، بإيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك.